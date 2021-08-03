Голова партії "Сила нації" Андрій Пелюховський у програмі “Суб’єктивно з Андрієм Пелюховським” розповів, чи є в Україні тіньові олігархи, і як з ними боротися.

"Є, звичайно, тіньові олігархи. Є люди, які володіють серйозним капіталом, тому що вважають, що великі гроші вимагають великої тиші. Такі групи присутні. Це окремі люди", - сказав Андрій Пелюховський.

Він зазначив, що є олігархи, які керують великими компаніями, але при цьому не "засвічені". Для того, щоб їх знайти, потрібно провести аудит країни.

"Досить провести аудит країни, і все стане на свої місця. Невже це так складно зробити? І тоді можна зрозуміти відразу ж. І цих тіньових витягнути з цих нір. Таких кротів, бобрів, які просто не світяться", - додав Пелюховський.

За його словами, нульова декларація не вирішить проблему і тільки відтягне час, оскільки олігархам все пробачать.

Як повідомляла Politeka, у ЗМІ заявляли, що нарешті країною керує президент, який виступає проти олігархів, а не з ними заодно.

Також Politeka повідомляла, що Загородній заявив, що у нас вже вибудовується паралельна вертикаль, ми вже годуємо не тільки своїх олігархів, а й західний бізнес.