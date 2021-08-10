У новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» кандидат політичних наук Олексій Якубін розповів, чи варто в Україні чекати загострення ситуації восени у зв'язку з підписанням указів про систему територіальної оборони.

«Тепер у нас буде кількісно збільшений склад наших оборонних сил за прийнятим у Верховній Раді законом («Про основи національного опору» і про зміни в законі «Про чисельність Збройних Сил України», - ред.). Таке відчуття, що у Києві перед осінню злегка нарощують м'язи. У зв'язку з цим виникає безліч питань, тому що ми бачимо у світовому контексті якесь потепління», - підкреслив він.

Якубін сказав, що на нещодавній зустрічі в Женевському форматі російська та американська сторони обговорювали тему стратегічної стабільності, що означає потепління в їхніх відносинах. Очевидно, вважає він, що вони хотіли б вийти в східноєвропейському регіоні на зменшення ескалаційних моментів.

«В адміністрації Байдена в цілому зараз є стратегія пов'язана зі зменшенням присутності США і, відповідно, деяких ескалаційних моментів, де це можливо. США віддають важелі впливу Німеччині, і ми бачимо, як вони йдуть з Афганістану екстрено і швидко. У Байдена є плани піти з Іраку до кінця року, тому що США перенапружилися у всій цій історії й у них є внутрішні проблеми. І в цьому контексті ми бачимо, що в Україні наростає силовий блок, тому у багатьох аналітиків з різних країн світу будуть виникати запитання», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Кривоноса, що ми повинні будувати надійну систему захисту територій.

Також раніше для Politeka Кочевенко розповідав, що Україну треба захищати, незважаючи на те, чи є у нас союзники.