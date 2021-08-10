В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» кандидат политических наук Алексей Якубин рассказал, стоит ли в Украине ожидать обострения ситуации осенью в связи с подписанием указов о системе территориальной обороны.

«Теперь у нас будет количественно увеличен состав наших оборонных сил по принятому в Верховной Раде закону («Об основах национального сопротивления» и об изменениях в законе «О численности Вооруженных Сил Украины», - ред.). Такое чувство, что в Киеве перед осенью слегка наращивают мускулы. В связи с этим возникает множество вопросов, потому что мы видим в мировом контексте некое потепление», - подчеркнул он.

Якубин сказал, что на недавней встрече в Женевском формате российская и американская стороны обсуждали тему стратегической стабильности, означающее потепление в их отношениях. Очевидно, считает он, что они хотели бы выйти в восточноевропейском регионе на уменьшение эскалационных моментов.

«В администрации Байдена в целом сейчас есть стратегия связанная с уменьшением присутствия США и, соответственно, неких эскалационных моментов, где это возможно. США отдают рычаги влияния Германии, и мы видим, как они уходят из Афганистана экстренно и быстро. У Байдена есть планы уйти из Ирака до конца года, потому что США перенапряглись во всей этой истории и у них есть внутренние проблемы. И в этом контексте мы видим, что в Украине наращивается силовой блок, поэтому у многих аналитиков из разных стран мира будут возникать вопросы», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кривоноса, что мы должны строить надежную систему защиты территорий.

Также ранее для Politeka Кочевенко рассказывал, что Украину нужно защищать, несмотря на то, есть ли у нас союзники.