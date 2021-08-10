В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» кандидат политических наук Алексей Якубин рассказал, стоит ли в Украине ожидать обострения ситуации осенью в связи с подписанием указов о системе территориальной обороны.
«Теперь у нас будет количественно увеличен состав наших оборонных сил по принятому в Верховной Раде закону («Об основах национального сопротивления» и об изменениях в законе «О численности Вооруженных Сил Украины», - ред.). Такое чувство, что в Киеве перед осенью слегка наращивают мускулы. В связи с этим возникает множество вопросов, потому что мы видим в мировом контексте некое потепление», - подчеркнул он.
Якубин сказал, что на недавней встрече в Женевском формате российская и американская стороны обсуждали тему стратегической стабильности, означающее потепление в их отношениях. Очевидно, считает он, что они хотели бы выйти в восточноевропейском регионе на уменьшение эскалационных моментов.
«В администрации Байдена в целом сейчас есть стратегия связанная с уменьшением присутствия США и, соответственно, неких эскалационных моментов, где это возможно. США отдают рычаги влияния Германии, и мы видим, как они уходят из Афганистана экстренно и быстро. У Байдена есть планы уйти из Ирака до конца года, потому что США перенапряглись во всей этой истории и у них есть внутренние проблемы. И в этом контексте мы видим, что в Украине наращивается силовой блок, поэтому у многих аналитиков из разных стран мира будут возникать вопросы», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кривоноса, что мы должны строить надежную систему защиты территорий.
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Также ранее для Politeka Кочевенко рассказывал, что Украину нужно защищать, несмотря на то, есть ли у нас союзники.