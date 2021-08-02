Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал-майор Сергій Кривонос на своїй сторінці у Facebook прокоментував законопроєкт №5557 «Про основи національного спротиву», який подав президент України – гарант Конституції.

За його словами, багато експертів і фахівців попереджали та застерігали про законодавчі протиріччя та порушення Конституції у проєкті закону 5557 «Про основи національного спротиву». Проте, як відомо, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому і другому читанні, і 29 липня президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про основи національного супротиву».

Кривонос зазначає, що 30 липня – на другий день після підписання закону – президент звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із завданням за два місяці подати до Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до закону з метою повного узгодження його норм з положеннями Конституції та усунення техніко-юридичних недоліків.

«Такої недолугості та безглуздих дій навіть було складно уявити», - заявив ексзаступник секретаря РНБО.

Він наголосив, що гарант Конституції подав неконституційний закон, а Верховна Рада його прийняла – президент його підписав і він був опублікований.

«Президенти закони не пишуть. Але хтось же писав 5557 та готував пояснювальні записки для подачі. Є підписи… Ну не може ж бути, щоб 5557 поклали на підпис не читаючи. Як і не може бути, щоб юридичний відділ ОПУ пропустив на підпис і не рекомендував президенту його повернути на доопрацювання до ВР. Але ні… Клерки ОПУ рулять процесом. Їм неважливо взагалі, конституційно/неконституційно, буде працювати/не буде працювати. Галочку поставили, відрапортували, голосно про прийняття сказали», - пише Кривонос.

За його словами, тепер їхні помилки має виправляти Кабінет міністрів України.

«Може, помилки повинен виправляти той клерк з ОПУ, який допустив взагалі можливість подання гарантом Конституції проєкту закону з порушенням Конституції? А не перевалювати все на прем’єр-міністра та Кабмін. Їм ще працювати над величезною кількістю підзаконних актів до цього ж Закону, бо без них – він декларативний папірець», - додає генерал-майор.

Ексзаступник секретаря РНБО вважає, що цей «нацспротівський» процес триватиме ще довго.

«На жаль, замість консолідації суспільства та влади навколо прийняття важливого для держави закону, що має підвищити обороноздатність країни, упнути таке безглуздя на такому рівні – потрібно було «постаратися», - констатує він.

У той же час Кривонос підкреслив, що для людей, які розуміють важливість територіальної оборони, підготовки територій до криз та підготовки населення до оборони, всі ці процеси навколо прийняття Закону нічого не вирішують.

«Ми чітко усвідомлюємо загрози та не відсиджувались за спинами в тилу з 2014 року, як клерки ОПУ. Маємо будувати надійну систему захисту територій, поки люди бавляться. У разі загострення ситуації саме ми з Вами будемо ставати до зброї, а вони відсидяться, де і відсиджувалися», - резюмував генерал-майор.

Як повідомляла Politeka, Кривонос розповів, як генерал-лейтенант Павловський звільнив Маріуполь.

Також Politeka писала, що Друзенко оцінив доцільність Закону про національний спротив.