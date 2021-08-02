Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос на своей странице в Facebook прокомментировал законопроект №5557 «Об основах национального сопротивления», который подал президент Украины – гарант Конституции.

По его словам, многие эксперты и специалисты предупреждали и предостерегали о законодательных противоречиях и нарушениях Конституции в проекте закона 5557 «Об основах национального сопротивления». Однако, как известно, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом и втором чтении, и 29 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об основах национального сопротивления».

Кривонос отмечает, что 30 июля – на второй день после подписания закона – президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с задачей за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон с целью полного согласования его норм с положениями Конституции и устранения технико-юридических недостатков.

«Такую неуклюжесть и бессмысленные действия даже было сложно представить», - заявил экс-заместитель секретаря СНБО.

Он отметил, что гарант Конституции подал неконституционный закон, а Верховная Рада его приняла – президент его подписал и он был опубликован.

«Президенты законы не пишут. Но кто-то же писал 5557 и готовил объяснительные записки для подачи. Есть подписи... Ну не может же быть, чтобы 5557 положили на подпись не читая. Как и не может быть, чтобы юридический отдел ОПУ пропустил подписи и не рекомендовал президенту его вернуть на доработку в ВР. Но нет... Клерки ОПУ рулят процессом. Им неважно вообще, конституционно / неконституционно, будет работать / не будет работать. Галочку поставили, отрапортовали, громко о принятии сказали», - пишет Кривонос.

По его словам, теперь их ошибки должен исправлять Кабинет министров Украины.

«Может, ошибки должен исправлять то клерк из ОПУ, который допустил вообще возможность подачи гарантом Конституции проекта закона с нарушением Конституции? А не переваливать все на премьер-министра и Кабмин. Им еще работать над огромным количеством подзаконных актов к этому же Закону, ибо без них – он декларативная бумажка», - добавляет генерал-майор.

Бывший заместитель секретаря СНБО считает, что этот процесс продлится еще долго.

«К сожалению, вместо консолидации общества и власти вокруг принятия важного для государства закона, который должен повысить обороноспособность страны, совершить такое безумие на таком уровне – нужно было «постараться», - констатирует он.

В то же время Кривонос подчеркнул, что для людей, которые понимают важность территориальной обороны, подготовки территорий к кризисам и подготовки населения к обороне, все эти процессы вокруг принятия Закона ничего не решают.

«Мы четко осознаем угрозы и не отсиживались за спинами в тылу с 2014 года, как клерки ОПУ. Мы должны строить надежную систему защиты территорий, пока люди играют. В случае обострения ситуации именно мы с Вами будем встать к оружию, а они отсидятся, где и отсиживались», - резюмировал генерал-майор.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, как генерал-лейтенант Павловский освободил Мариуполь.

Также Politeka писала, что Друзенко оценил целесообразность Закона о национальном сопротивлении.