Дуже часто ультра-націоналістичні провокатори намагаються показати, що мешканці Донбасу всі – сєпари, всі ватники, що всі вони налаштовані негативно до України. Але це не так. Не можна узагальнювати. Так заявив громадський діяч, письменник і футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми MY.UA, коментуючи передумови повернення Донбасу Україні

«Ми повинні доносити ці думки, що ми є дружніми до тих, хто просто залишився заручниками на території окупованих так званих республік. Там є проблема з частиною людей, які як проксі-сили брали участь у бойових діях. Їх треба або судити, або дати можливість втекти. Інакше там справді може проливатися кров. Нам не дадуть зайти не просто в міста – в окремі квартири. Люди будуть розуміти, що їм відступати немає куди», - пояснює він.

Експерт нагадав епізод про героїчну оборону Брестської фортеці під час Другої Світлової війни. Виявилося, що на початку там були підрозділи НКВС, і коли наступали німці, радянські війська вже втекли, ці енкавеесники зрозуміли, що їм відступати нікуди.

«Якщо навіть вони вийдуть за межі, просто до білорусів, самі ж білоруси цих енкавеесників знищать. От нам необхідно, наступаючи, повертаючи Донбас, залишити шляхи відходу, для того щоб якомога менше крові пролилося. Ми розуміємо, що притягнути до відповідальності через чесний і прозорий суд – навряд чи це відбудеться. Але для того, щоб зберегти інфраструктуру, зберегти мінімальний мирний спосіб життя, який там є в Донецьку, в Луганську – треба дати бойовикам відступити в Росію. Росія їх породила – от нехай Росія потім з ними і розбирається», - переконаний Толкачов.

Раніше Politeka писала про те, що Толкачов розкритикував споживацький спосіб життя.

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