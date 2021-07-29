Очень часто ультра-националистические провокаторы пытаются показать, что жители Донбасса все – сепары, все ватники, что все они настроены негативно к Украине. Но это не так. Нельзя обобщать. Так заявил общественный деятель, писатель и футуролог Алексей Толкачев в эфире программы MY.UA, комментируя предпосылки возврата Донбасса Украине

«Мы должны доносить эти мысли, что мы дружественны к тем, кто просто остался заложниками на территории оккупированных так называемых республик. Там есть проблема с частью людей, которые как прокси-силы участвовали в боевых действиях. Их надо либо судить, либо дать возможность убежать. Иначе там вполне может проливаться кровь. Нам не дадут зайти не просто в города – в отдельные квартиры. Люди будут понимать, что им отступать некуда», - объясняет он.

Эксперт напомнил эпизод о героической обороне Брестской крепости во время Второй мировой войны. Оказалось, что вначале там были подразделения НКВД, и когда наступали немцы, советские войска уже убежали, эти энкавэдэшники поняли, что им отступать некуда.

«Если даже они выйдут за пределы, просто к белорусам, сами белорусы этих энкавэдэшников и уничтожат. Вот нам необходимо, наступая, возвращая Донбасс, оставить пути отхода, для того чтобы как можно меньше крови пролилось. Мы понимаем, что привлечь к ответственности через честный и прозрачный суд – вряд ли это произойдет. Но для того, чтобы сохранить инфраструктуру, сохранить минимальный мирный образ жизни, который там есть в Донецке, в Луганске – надо дать боевикам отступить в Россию. Россия их породила – вот пусть Россия потом с ними и разбирается», - убежден Толкачев.

Ранее Politeka писала о том, что Толкачов раскритиковал потребительский образ жизни.

Также Politeka писала о том, что В Краматорске протестовали против назначения главой ВГА бывшего "регионала”.