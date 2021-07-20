У Краматорську біля будівлі Донецької ОДА відбувся мітинг на знак протесту проти призначення головою ВЦА міста Слов’янська Вадима Ляха. В акції взяли участь активісти Національного Корпусу, ветерани й представники інших організацій.
Учасники мітингу звинувачують Ляха в українофобії та підтримці окупації Донбасу. За словами мітингувальників, колишній член Партії регіонів Лях був організатором відправлення “тітушок” на “антимайдан” у 2014 році, пізніше публічно підтримував бойовиків, а також під час публічних заходів відмовився брати в руки український прапор.
Свої вимоги скасувати кадрове призначення Ляха учасники акції передали керівнику ОДА Павлу Кириленку.