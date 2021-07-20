В Краматорске у здания Донецкой ОГА состоялся митинг в знак протеста против назначения главой ВЦА города Славянска Вадима Ляха. В акции приняли участие активисты Национального Корпуса, ветераны и представители других организаций.

Участники митинга обвиняют Ляха в украинофобии и поддержке оккупации Донбасса. По словам митингующих, бывший член Партии регионов Лях был организатором отправки “титушек” на “антимайдан” в 2014 году, позже публично поддерживал боевиков, а также во время публичных мероприятий отказался брать в руки украинский флаг.

Свои требования отменить кадровое назначение Ляха участники акции передали руководителю ОГА Павлу Кириленко.