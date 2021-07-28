У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілія Куса прокоментував Батумський саміт, де не прийняли нових рішень, і оцінив ймовірність нових конфліктів України із сусідніми державами.

Гість програми пояснює, що Батумський саміт викрив серйозну проблему зовнішньої політики України: існує криза у її стосунках із Молдовою та Грузією. «Криза у відносинах з цими двома країнами показує, що наша зовнішня політика дійсно в глухому куті», - підкреслює він.

Водночас експерт зауважує, що Україна займає рівнозначне положення з Молдовою та Грузією, має спільні інтереси і вищий рівень взаєморозуміння, аніж із Німеччиною та США. А відтак, каже Куса, у цьому напрямку варто було би рухатися та будувати хороші відносини. «І, напевно, ці відносини навіть більш вигідні Україні, тому що ми в деяких аспектах об'єктивно сильніші, ніж, наприклад, Молдова», - стверджує експерт.

Принагідно він зазначає, що до точки неповернення Україні залишилося розсваритися хіба лише із Литвою. І у всьому цьому, каже Куса, вже не вдасться звинуватити Німеччину та США, тут винна сама українська влада. «Це дійсно проблема, що ви не можете впоратися з такими країнами», - підкреслює експерт. З іншого боку, він відзначає певний позитив у подіях, що відбулися: вони викрили проблеми, яких влада не помічала, а тепер їх можна вирішити.

Як повідомляла Politeka, Куса розповів про погіршення відносин України з Грузією і Молдовою.

Також Politeka писала про те, що Чаплига розповів про жорстоке ставлення президента Молдови до нашої делегації в Грузії.