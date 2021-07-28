В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего»Илья Куса прокомментировал Батумский саммит, где не приняли новых решений, и оценил вероятность новых конфликтов Украины с соседними государствами.

Гость программы объясняет, что Батумский саммит разоблачил серьезную проблему внешней политики Украины: существует кризис в ее отношениях с Молдовой и Грузией. «Кризис в отношениях с этими двумя странами показывает, что наша внешняя политика действительно в тупике», - подчеркивает он.

При этом эксперт отмечает, что Украина занимает равнозначное положение с Молдовой и Грузией, имеет общие интересы и более высокий уровень взаимопонимания, чем с Германией и США. Следовательно, говорит Куса в этом направлении стоило бы двигаться и строить хорошие отношения. «И, может быть, эти отношения даже больше выгодны Украине, потому что мы в некоторых аспектах объективно сильнее, чем, например, Молдова», - утверждает эксперт.

Попутно он отмечает, что к точке невозврата Украине осталось разругаться разве что с Литвой. И в этом, говорит Куса, уже не удастся обвинить Германию и США, здесь виновата сама украинская власть. «Это действительно проблема, что вы не можете справиться с такими странами», - подчеркивает эксперт. С другой стороны, он отмечает определенный позитив в событиях, что произошли: они разоблачили проблемы, которые власть не замечала, а теперь их можно решить.

Как сообщала Politeka, Куса рассказал об ухудшении отношений Украины с Грузией и Молдовой.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о жестоком обращении президента Молдовы к нашей делегации в Грузии.