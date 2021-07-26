У новій програмі «Романенко бесіди» з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенком історик і політолог Кость Бондаренко розповів, що у рішенні проблемної ситуації з ОРДЛО є два виходи, але обидва виходи нам не подобаються

«Нам не подобається федеративний чи конфедеративний устрій і нам не подобається відторгнення територій. Ми не можемо повернути силою територію ОРДЛО, тому що у нас просто не вистачає цих сил і це буде неминучий конфлікт. У нас немає сильного лобі за кордоном, яке допомогло б натиснути та повернути ці території», - підкреслив він.

Бондаренко сказав, що території можуть повернутися в Україну шляхом Мінських угод. Також, за його словами, є варіант відторгнення територій.

«Шляхом відторгнення територій свого часу пішов Шарль де Голль і мені цей шлях теж близький. Я абсолютно згоден, якщо не хочуть бути з Україною, хочуть жити окремо, будь ласка, живіть, але це питання має вирішити народ», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла, зі слів Пелюховскій, що у такій ситуації Україна стала дуже серйозним геополітичним заручником.

Також раніше для Politeka Кочевенко розповідав: “Окупантів і російську агресію стримує не ОБСЄ, не Мінські домовленості, не Нормандська четвірка. Їх стримують Збройні сили України”.