Воєнний експерт Юрій Кочевенко в ефірі програми "Що далі" з Мирославою Бобровською на каналі "Знай24" розповів, чому з відходом місії ОБСЄ з Донбасу нічого критично не зміниться.

Юрій Кочевенко зазначив, що місія ОБСЄ завжди відігравала роль спостерігача на Донбасі.

"Цю роль місія грала з самого початку. Тобто, вони не мали ніяких важелів впливу на окупантів, щоб ті дотримувалися взятих навіть самими зобов'язань. Все, що вони робили, це регулярно публікували звіти. Які, ймовірно, хтось читав. Через ці звіти максимум, що відбувалося, це було невеликим інфоприводом. Не надто цікавим", - сказав Кочевенко.

За його словами, якби діяльність місії і її звіти стали основою для якихось рішень Парламентської асамблеї Ради Європи та Організації Об'єднаних Націй — то тоді в її роботі був би сенс.

"Ми зараз в цілому спостерігаємо картину, коли міжнародні інституції не здатні взагалі бути ні посередниками, ні тим більше якимись гарантами в рішенні серйозних міжнародних конфліктів. І ситуація з ОБСЄ це підтверджує. Вони знайшли нарешті в собі сміливість визнати той факт, що ця місія виявилася безглуздою... Окупантів і російську агресію стримує не ОБСЄ, не Мінські домовленості, не Нормандська четвірка. Їх стримують Збройні сили України. І поки звідти не пішли ЗСУ — переживати не варто. Нічого драматично з відходом ОБСЄ не зміниться", - додав Юрій Кочевенко.

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