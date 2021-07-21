Военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире программы “Что дальше” с Мирославой Бобровской на канале “Знай24” рассказал, почему с уходом миссии ОБСЕ с Донбасса ничего критически не изменится.

Юрий Кочевенко отметил, что миссия ОБСЕ всегда играла роль наблюдателя на Донбассе.

“Эту роль миссия играла с самого начала. То есть, они не имели никаких рычагов воздействия на оккупантов, чтобы те придерживались взятых даже самими обязательств. Все, что они делали, это регулярно публиковали отчеты. Которые, вероятно, кто-то читал. Из-за этих отчетов максимум, что происходило, это было небольшим инфоповодом. Не слишком интересным”, - сказал Кочевенко.

По его словам, если бы деятельность миссии и ее отчеты стали основой для каких-то решений Парламентской ассамблеи Совета Европы и Организации Объединенных Наций — то тогда в ее работе был бы смысл.

“Мы сейчас в целом наблюдаем картину, когда международные институции не способны вообще быть ни посредниками, ни, тем более, какими-то гарантами в решении серьезных международных конфликтов. И ситуация с ОБСЕ это подтверждает. Они нашли наконец в себе смелость признать тот факт, что эта миссия оказалась бессмысленной… Оккупантов и российскую агрессию сдерживает не ОБСЕ, не Минские договоренности, не Нормандская четверка. Их сдерживают Вооруженные силы Украины. И пока оттуда не ушли ВСУ — переживать не стоит. Ничего драматически с уходом ОБСЕ не изменится”, - добавил Юрий Кочевенко.

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