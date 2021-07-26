В новой программе «Романенко беседы» с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко историк и политолог Кость Бондаренко рассказал, что в решении проблемной ситуации с ОРДЛО есть два выхода, но оба выхода нам не нравятся

«Нам не нравится федеративное или конфедеративное устройство и нам не нравится отторжение территорий. Мы не можем вернуть силой территорию ОРДЛО, потому что у нас просто не хватает этих сил и это будет неизбежный конфликт. У нас нет сильного лобби за рубежом, которое помогло бы надавить и вернуть эти территории», - подчеркнул он.

Бондаренко сказал, что территории могу вернуться в Украину путем Минских соглашений. Также, по его словам, есть вариант отторжения территорий.

«По пути отторжения территорий в свое время пошел Шарль де Голль и мне этот путь тоже близок. Я абсолютно согласен, если не хотят быть с Украиной, хотят жить отдельно, пожалуйста, живите, но этот вопрос должен решить народ», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Пелюховского, что в создавшейся ситуации Украина стала очень серьезным геополитическим заложником.

Также ранее для Politeka Кочевенко рассказывал: “Оккупантов и российскую агрессию сдерживает не ОБСЕ, не Минские договоренности. Их сдерживают Вооруженные силы Украины”.