Політолог Вадим Карасьов у своєму блозі розповів, чому Україна складна країна. За його словами, наше географічне розміщення і нестабільна політика є ключовими факторами «складності» українського кейса.
«Українська політична реальність болотиста. У цьому «болоті» можна загрузнути. Це часто перетворюється в море пристрастей і емоцій. Країна складна в регіональному, соціальному і геополітичному відношеннях. Країна межує зі стількома країнами», - зазначив Карасьов.
За словами експерта, Україна – дуже складна країна в аспектах геополітики, тому що ми межуємо з багатьма країнами, а внутрішньополітична обстановка дуже неоднозначна і нестабільна.
«У нас 19 областей межують з зовнішнім контуром. Росія, Білорусь, Угорщина, Словаччина і так далі. Тому складна країна і такою країною складно управляти: чи можна керувати морем?», - сказав політолог.
На думку експерта, Україною управляти дуже складно, тому він порівняв її з морем. Як зазначив політолог, Україна постійно перебуває під впливом геополітики різних країн через своє географічне розміщення.
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Як повідомляла Politeka, Карасьов розповів, як «інтегрувати Україну в Захід».
Також Politeka публікувала слова Карасьова, що сьогодні Євразія стає основним полем економічної конкуренції.