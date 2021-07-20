Политолог Вадим Карасёв в своем блоге рассказал, почему Украина сложная страна. По его словам, наше географическое размещение и нестабильная политика являются ключевыми факторами «сложности» украинского кейса.

«Украинская политическая реальность болотистая. В этом «болоте» можно увязнуть. Это часто превращается в море страстей и эмоций. Страна сложная в региональном, социальном и геополитическом отношениях. Страна граничит со столькими странами», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, Украина – очень сложная страна в аспектах геополитики, потому что мы граничим со многими странами, а внутриполитическая обстановка очень неоднозначна и нестабильна.

«У нас 19 областей граничат с внешним контуром. Россия, Беларусь, Венгрия, Словакия и так далее. Поэтому сложная страна и такой страной сложно управлять: можно ли управлять морем?», - сказал политолог.

По мнению эксперта, Украиной управлять очень сложно, поэтому он сравнил её с морем. Как отметил политолог, Украина постоянно находится под влиянием геополитики разных стран из-за своего географического размещения.

Популярные статьи сейчас

Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"

Непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа

Грустная Кухар из "Танців з зірками" объявила о завершении важного этапа в своей жизни: "Впереди много перемен!"

Никитюк в узком костюме разошлась в спортзале под любимца солистки Go_A: мотивирующие кадры

Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Показать еще

Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, как «интегрировать Украину в Запад».

Также Politeka публиковала слова Карасёва, что сегодня Евразия становится основным полем экономической конкуренции.