Политолог Вадим Карасёв в своем блоге рассказал, почему Украина сложная страна. По его словам, наше географическое размещение и нестабильная политика являются ключевыми факторами «сложности» украинского кейса.

«Украинская политическая реальность болотистая. В этом «болоте» можно увязнуть. Это часто превращается в море страстей и эмоций. Страна сложная в региональном, социальном и геополитическом отношениях. Страна граничит со столькими странами», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, Украина – очень сложная страна в аспектах геополитики, потому что мы граничим со многими странами, а внутриполитическая обстановка очень неоднозначна и нестабильна.

«У нас 19 областей граничат с внешним контуром. Россия, Беларусь, Венгрия, Словакия и так далее. Поэтому сложная страна и такой страной сложно управлять: можно ли управлять морем?», - сказал политолог.

По мнению эксперта, Украиной управлять очень сложно, поэтому он сравнил её с морем. Как отметил политолог, Украина постоянно находится под влиянием геополитики разных стран из-за своего географического размещения.

Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, как «интегрировать Украину в Запад».

Также Politeka публиковала слова Карасёва, что сегодня Евразия становится основным полем экономической конкуренции.