Той факт, що статтю Путіна переклали українською мовою, свідчить про небезпеку ймовірної ескалації конфлікту на Донбасі. Так сказав політолог-міжнародник Максим Ялі у своїй програмі «Контрольний удар».

Передусім ведучий зазначає, що Путін у своїй статті заперечує українську державність, українську народність, яка нібито насправді є частиною російської, а українські території приписує Леніну – це його подарунок. Тим не менш, він зазначає, що не це найважливіше, а тому всі ці насмішки в інтернеті щодо історичних неточностей і пропагандистських кліше – зайві. «Стаття, з огляду на її невідповідність підтвердженим історичним фактам, подіям і науковій методології, має зовсім інші цілі і завдання», - каже Ялі

Найцікавішим у цій статті він вважає український переклад. По-перше, пояснює ведучий, цим Путін сам собі суперечить, адже публікує статтю українською, тобто мовою народу, якого, за його версією, не існує. А саме мова, підкреслює експерт, є елементом ідентичності.

На думку політолога, це пропагандистська стаття нагадує дії нацистів у часи Другої світової війни. Як розповідає Ялі, тоді перед наступом військ проводили артпідготовку. Зокрема в Україні, каже він, нацисти скидали з літаків пропагандистські листівки українською чи російською мовою, аби знизити рівень опору населення.

Інакше, каже експерт, люди починали партизанську війну, а для окупантів це завжди серйозні втрати. «Саме цього, до речі, і побоюються в Кремлі, що є серйозним стримуючим фактором від відкритої і повномасштабної агресії», - впевнений він. Ведучий додає, що цю тактику застосовували особливо тоді, коли із ситуацією не вдавалося впоратися просто несподіваним ударом і сильним натиском.

Тому Ялі вважає український переклад не випадковим, а добре продуманим і спланованим. «Як таку листівку із закликом не чинити опір окупантові і варто розглядати статтю Путіна, в якій народ хороший, а в усьому винна українська влада, яка «лягла» під американців і «продала народ з потрохами», - стверджує політолог.

Також він попереджає, що з огляду на аналогію з нацистами Україні вже пора готуватися до ескалації на Донбасі і ймовірного наступу РФ. Ялі вважає це можливою реакцією Путіна на відмову Зеленського виконувати Мінські угоди. За його словами, якщо ж Байден, Меркель і Макрон також не вмовлять президента України піти на політичну частину, то Путін сам це зробить своїми методами.

Як повідомляла Politeka,Ялі назвав головну мету статті Путіна про «один народ».

Також Politeka писала про те, що Толкачов прокоментував імперські прагнення РФ у статті Путіна.