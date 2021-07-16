Тот факт, что статью Путина перевели на украинский язык, свидетельствует об опасности возможной эскалации конфликта на Донбассе. Так сказал политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар».

Прежде всего ведущий отмечает, что Путин в своей статье отрицает украинскую государственность, украинскую народность, которая якобы в действительности является частью российской, а украинские территории приписывает Ленину - это его подарок. Тем не менее, он отмечает, что не это самое важное, а потому все эти насмешки в интернете относительно исторических неточностей и пропагандистских клише - лишние. «Статья, учитывая ее несоответствие подтвержденным историческим фактам, событиям и научной методологии, имеет совсем другие цели и задачи», - говорит Яли

Самым интересным в этой статье он считает украинский перевод. Во-первых, объясняет ведущий, этим Путин сам себе противоречит, ведь публикует статью на украинском, то есть на языке народа, которого, по его версии, не существует. А именно язык, подчеркивает эксперт, является элементом идентичности.

По мнению политолога, это пропагандистская статья и она напоминает действия нацистов во время Второй мировой войны. Как рассказывает Яли, тогда перед наступлением войск проводили артподготовку. В частности в Украине, говорит он, нацисты сбрасывали с самолетов пропагандистские листовки на украинском или русском языке, чтобы снизить уровень сопротивления населения.

Иначе, говорит эксперт, люди начинали партизанскую войну, а для оккупантов это всегда серьезные потери. «Именно этого, кстати, и опасаются в Кремле, что является серьезным сдерживающим фактором от открытой и полномасштабной агрессии», - уверен он. Ведущий добавляет, что эту тактику применяли особенно тогда, когда с ситуацией не удавалось справиться просто неожиданным ударом и сильным нажимом.

Поэтому Яли считает украинский перевод не случайным, а хорошо продуманным и спланированным. «Как такую листовку с призывом не сопротивляться оккупанту и стоит рассматривать статью Путина, в которой народ хороший, а во всем виновата украинская власть, которая «легла»под американцев и «продала народ с потрохами», - утверждает политолог.

Также он предупреждает, что в связи с аналогией с нацистами Украине уже пора готовиться к эскалации на Донбассе и вероятному наступлению РФ. Яли считает это возможной реакцией Путина на отказ Зеленского выполнять Минские соглашения. По его словам, если же Байден, Меркель и Макрон тоже не уговорят президента Украины пойти на политическую часть, то Путин сам это сделает своими методами.

Как сообщала Politeka, Яли назвал главную цель статьи Путина об «одном народе».

Также Politeka писала о том, что Толкачев прокомментировал имперские замашки РФ в статье Путина.