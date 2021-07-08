Чому у Святослава Вакарчука та Сергія Притули нічого не вийшло в політиці – і чи могло у них щось вийти в принципі?Це питання в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розглядає актриса, телеведуча і блогер Сніжана Єгорова.

«Ні у Вакарчука, ні у Притули нічого не могло вийти в політиці. Бути шоуменом, працювати виключно в цій структурі, бути амбітним артистом, який всю увагу тягне на себе – це не те, що бути здатним відірвати увагу від себе і поділитися нею з іншими людьми. Втім, всі наші політики знаходяться в зоні власного его. Але артист – це діагноз. Артисти дуже довго залишаються дітьми, вони хочуть бути в центрі уваги, їм потрібні іграшки. А серйозний політик, звичайно, здатний привертати увагу, але він виходить за рамки свого его, виходить із зони комфорту», - вважає телеведуча.

За її словами, хороший політик відрізняється від артиста в першу чергу мотивацією: він хоче не завоювати увагу, а зробити щось для країни та народу.

«Артисти страшно далекі від народу. Але і суспільство у нас досить інфантильне, тому ми добре ладнаємо з американцями: і вони діти, і ми. Втім, вогник під нашою каструлькою збільшується, і тут щось може зваритися. Українці можуть подорослішати, якщо у них на це буде час. Але поки, на жаль, у мене на цей рахунок не дуже хороші передчуття», - каже Сніжана Єгорова.

Як повідомляє Politeka, політолог Тарас Загородній заявив, що відсутність Вакарчука в парламенті поступово вбиває партію «Голос».

Також Politeka повідомляла, що Вакарчук розлучився з дружиною після двадцяти років спільного життя.