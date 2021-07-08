Почему у Святослава Вакарчука и Сергея Притулы ничего не получилось в политике – и могло ли у них что-то получиться в принципе? Этот вопрос в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассматривает актриса, телеведущая и блогер Снежана Егорова.

«Ни у Вакарчука, ни у Притулы ничего не могло получиться в политике. Быть шоуменом, работать исключительно в этой структуре, быть амбициозным артистом, который всё внимание тянет на себя – это не то, что быть способным оторвать внимание от себя и поделиться им с другими людьми. Впрочем, все наши политики находятся в зоне собственного эго. Но артист – это диагноз. Артисты очень долго остаются детьми, они хотят быть в центре внимания, им нужны игрушки. А серьёзный политик, конечно, способен привлекать внимание, но он выходит за рамки своего эго, выходит из зоны комфорта», - считает телеведущая.

По её словам, хороший политик отличается от артиста в первую очередь мотивацией: он хочет не завоевать внимание, а сделать что-то для страны и народа.

«Артисты страшно далеки от народа. Но и общество у нас достаточно инфантильное, поэтому мы хорошо ладим с американцами: и они дети, и мы. Впрочем, огонёк под нашей кастрюлькой увеличивается, и здесь что-то может свариться. Украинцы могут повзрослеть, если у них на это будет время. Но пока, к сожалению, у меня на этот счёт не очень хорошие предчувствия», - говорит Снежана Егорова.

Как сообщает Politeka, политолог Тарас Загородний заявил, что отсутствие Вакарчука в парламенте постепенно убивает партию «Голос».

Также Politeka сообщала, что Вакарчук развёлся с супругой после двадцати лет совместной жизни.