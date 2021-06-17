Партія «Голос» з самого початку була проєктом, який піде в нуль. Про це розповів керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній у програмі блогера Мирослави Бобровської «А як насправді» на YouTube.

«Це ліберали і грантоїди, яких виростили нам, такі партії, як «Голос», несуть абсолютно згубну ідеологію реформаторства для країни. «Голос» це була слабка копія «Самопомочі», яка зайшла в парламент на імені Вакарчука, який вдруге пообіцяв, що нікуди з парламенту не втече і зрештою втік», - розповів він.

Загородній сказав, що оскільки в «Голосі» немає лідера, воно все потихеньку вмирає і навряд чи підніметься. І дуже непогано, вважає він, тому що це абсолютно порожні партії, які не вийшли з рівня активізму. Тому, звичайно, на цих виборах буде переважати соціальна тематика, впевнений він, так як всі вже втомилися від теми реформ.

«До речі, «Голос» зараз створив фракцію «Справедливість», а «Справедливість» - це більше ліва ідеологія і з їхніми правими переконаннями це не в'яжеться, адже неоліберали не справедливі, вони за вільний ринок. Виходить, що у них щось пішло не так. Так що «Голос» - слабка копія «Самопомочі», але лідер «Самопомочі» - це мер Львова, успішного міста, і все одно партія вщухає. Ці партії підуть, туди їм і дорога», - резюмував він.

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