Партия «Голос» изначально была проектом, который уйдет в ноль. Об этом рассказал управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«Это либералы и грантоеды, которых вырастили нам, такие партии, как «Голос», несут абсолютно губительную идеологию реформаторства для страны. «Голос» - это была слабая копия «Самопомощи», которая зашла в парламент на имени Вакарчука, который во второй раз пообещал, что никуда из парламента не убежит и в конце концов убежал», - рассказал он.

Загородний сказал, что поскольку в «Голосе» нет лидера, оно все потихоньку умирает и вряд ли поднимется. И очень неплохо, считает он, потому что это совершенно пустые партии, которые не вышли из уровня активизма. Поэтому, конечно, на этих выборах будет преобладать социальная тематика, уверен он, так как все уже устали от темы реформ.

«Кстати, «Голос» сейчас создал фракцию «Справедливость», а «Справедливость» - это больше левая идеология и с их правыми убеждениями это не вяжется, так как неолибералы не справедливые, они за свободный рынок. Получается, что у них что-то пошло не так. Так что «Голос» - слабая копия «Самопомощи», но лидер «Самопомощи» - это мэр Львова, успешного города, и все равно партия утихает. Эти партии уйдут, туда им и дорога», - резюмировал он.

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