Політичний аналітик Володимир Стус в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим розповів, що далі буде з пострадянським простором, і чого чекати країнам.

Володимир Стус розповів, що очікує пострадянський простір.

"Пострадянський простір розділено. Частина пішла в архаїку. У них не настільки був модерн, щоб це був їх модерн. Це був привнесений модерн. Середня Азія пішла в архаїку. Частина країн з головою поринула в смуту. Повністю пірнула туди, і виринемо до 19 серпня. Формальна, образна дата смути нашої закінчується 19 серпня (30 років з дати створення ДКНС, - ред). Але це так, символічно, не варто думати, що 20 серпня все буде добре... Разом з Україною — це Молдова і Грузія. Повністю пірнули в свою смуту", - сказав Стус.

Він зазначив, що також є країни, які законсервувалися, на кшталт Білорусі чи Росії. Вони законсервувалися під свою ресурсну базу і пішли в домодерновий час.

"У Росії формується сучасне станово-авторитарне суспільство. Вони ж не спадкоємці Радянського Союзу. Вони спадкоємці Росії. Путін поводиться як цар-батюшка. Вони повернулися до свого домодернового минулого. Для них це природний стан... Росія розпадеться. Буде кілька етапів розпаду Росії", - додав Володимир Стус.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв зазначив, що на початку 30-х років РСЧА була неорганізованим і погано навченим натовпом колишніх революціонерів.

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