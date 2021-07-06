Наскільки великим був вплив США на Європу і СРСР в 1930-і роки? Про це в програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» розповідає політолог, бізнесмен і блогер Руслан Бізяєв.

«Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин в 1930-і роки розпалася, а нова не сформувалася. Почалася епоха ситуативних союзів, зокрема, протистояння США і Великобританії. Фактично каталізатором II Світової війни став не Московський пакт, а протистояння Лондона і Вашингтона. Гітлер збирався почати війну незалежно від укладення пакту зі Сталіним. Він планував війну задовго до укладення цього пакту. Першою його метою була Польща, потім Франція, потім Англія, а після – США. При цьому сталінський меч кувався в США. Почався цей процес ще в 1929 році. Наприклад, у радянських танків і винищувачів були американські двигуни», - каже політолог.

За його словами, американці допомагали СРСР навіть в критично важливих технологіях.

«Кажуть, Сталін збирався завоювати Європу. Так, є така концепція. Але на початку 30-х років РСЧА була неорганізованим і погано навченим натовпом колишніх революціонерів. А через сім років вона стала найсильнішою армією Європи. Інструменти для цього дали США», - підкреслює Руслан Бізяєв.

Як повідомляє Politeka, він розповів про міжнародні відносини після Першої Світової війни.

Також Politeka передає розповідь Бізяєва про італійський фашизм 1930-х років.