Насколько велико было влияние США на Европу и СССР в 1930-е годы? Об этом в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказывает политолог, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«Версальско-Вашингтонская система международных отношений в 1930-е годы распалась, а новая не сформировалась. Началась эпоха ситуативных союзов, в частности, противостояние США и Великобритании. Фактически катализатором II Мировой войны стал не Московский пакт, а противостояние Лондона и Вашингтона. Гитлер собирался начать войну вне зависимости от заключения пакта со Сталиным. Он планировал войну задолго до заключения этого пакта. Первой его целью была Польша, затем Франция, затем Англия, а после – США. При этом сталинский меч ковался в США. Начался этот процесс ещё в 1929 году. Например, у советских танков и истребителей были американские двигатели», - говорит политолог.

По его словам, американцы помогали СССР даже в критически важных технологиях.

«Говорят, Сталин собирался завоевать Европу. Да, есть такая концепция. Но в начале 30-х годов РККА представляла собой неорганизованную и плохо обученную толпу бывших революционеров. А через семь лет она стала сильнейшей армией Европы. Инструменты для этого дали США», - подчёркивает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, он рассказал о международных отношениях после Первой Мировой войны.

Также Politeka передаёт рассказ Бизяева об итальянском фашизме 1930-х годов.