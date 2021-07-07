Политический аналитик Владимир Стус в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, что дальше будет с постсоветским пространством, и чего ждать странам.

Владимир Стус рассказал, что ожидает постсоветское пространство.

“Постсоветское пространство разделено. Часть ушла в архаику. У них не настолько был модерн, чтобы это был их модерн. Это был привнесенный модерн. Средняя Азия ушла в архаику. Часть стран с головой ушла в смуту. Полностью нырнула туда, и вынырнем к 19 августа. Формальная, образная дата смуты нашей заканчивается 19 августа (30 лет с даты создания ГКЧП, — ред). Но это так, символически, не стоит думать, что 20 августа все будет хорошо… Вместе с Украиной — это Молдова и Грузия. Полностью нырнули в свою смуту”, - сказал Стус.

Он отметил, что также есть страны, которые законсервировались, по типу Беларуси или России. Они законсервировались под свою ресурсную базу и ушли в домодерновое время.

“В России формируется современное сословно-авторитарное общество. Они же не наследники Советского Союза. Они наследники России. Путин себя ведет как царь-батюшка. Они вернулись к своему домодерновому прошлому. Для них это естественное состояние… Россия распадется. Будет несколько этапов распада России”, - добавил Владимир Стус.

Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что в начале 30-х годов РККА представляла собой неорганизованную и плохо обученную толпу бывших революционеров.

Также Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, какое будущее нас ждет.