В ефірі програми «Розвилка» політолог Руслан Бізяєв розповів про те, чи можна робити прогнози щодо зустрічі президентів України і РФ і про те, які питання будуть піднімати під час переговорів.

На його думку, поки не сформований порядок денний, говорити про те, що Зеленський може запропонувати, не можна – зазвичай рішення виробляється в процесі переговорів. Він пояснив, що, як правило, сторони приїжджають зі своїми позиціями: є узгоджений порядок денний і є позиція з певних питань. Політолог пояснив, що в основному це економічні та ідеологічні питання.

«Ідеологічні питання будуть найскладнішими. Наприклад, Мінські угоди. Не проблема, якщо дуже сильно захотіти, провести їх через Раду. 226 голосів знайдеться, якщо дуже постаратися, можна теоретично навіть 300 знайти. Проблема в іншому – виконати їх буде неможливо, тому що в голові у людей зовсім інша ідеологія. Розпочнеться внутрішній прихований конфлікт, і він розірве ситуацію тут зсередини», - заявив Бізяєв.

Він зазначив, що від цього краще не буде нікому. Політолог додав, що Європа в холодному поту сприймає будь-яку ситуацію серйозного протистояння в Україні, тому вона періодично «підкидає» грошей, тільки б нічого не сталося.

«На мій погляд, у Росії повинна бути більш гнучка концепція. Знову ж таки, ми з вами багато чого не знаємо. Політики публічно говорять одне, а що відбувається за лаштунками - зовсім інше», - зазначив Бізяєв.

Раніше Бортнік розповів, що стратегія Росії по Донбасу змінилася.

Як повідомляла Politeka, Ілларіонов розповів про результати заворушень в США.



