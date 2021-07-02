В эфире программы «Развилка» политолог Руслан Бизяев рассказал, о том, можно ли делать прогнозы касательно встречи президентов Украины и РФ и о том, какие вопросы будут поднимать во время переговоров.

По его мнению, пока не сформирована повестка дня, говорить про то, что Зеленский может предложить, нельзя – обычно решение вырабатывается в процессе переговоров. Он объяснил, что, как правило, стороны приезжают со своими позициями: есть согласованная повестка дня и есть позиция по определенным вопросам. Политолог объяснил, что в основном это экономические и идеологические вопросы.

«Идеологические вопросы будут самыми сложными. Например, Минские соглашения. Не проблема, если очень сильно захотеть, провести их через Раду. 226 голосов найдется, если очень постараться, можно теоретически даже 300 найти. Проблема в другом – выполнить их будет невозможно, потому что в голове у людей совершенно другая идеология. Начнётся внутренний скрытый конфликт, и он разорвет ситуацию здесь изнутри», - заявил Бизяев.

Он отметил, что от этого лучше не будет никому. Политолог добавил, что Европа в холодном поту воспринимает любую ситуацию серьезного противостояния в Украине, поэтому она периодически «подбрасывает» денег, только бы ничего не случилось

«На мой взгляд, у России должна быть более гибкая концепция. Опять же мы с вами многого не знаем. Политики публично говорят одно, а что происходит за кулисами – совершенно другое», - отметил Бизяев.

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