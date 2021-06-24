Колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» пояснив, хто може покарати президента за невиконання Конституції України.

«Є норма, що якщо президент вчасно не підписує закон, то він публікується за підписом голови Верховної Ради. Ця норма жодного разу не використовувалася», - каже ексчиновник.

Також він розповів, чи піде на такий крок чинний голова ВР Дмитро Разумков, якщо виникне така ситуація.

«Взагалі я бачу, в нього є бажання працювати відповідно до закону. В нього є відповідний інтелект для того, щоб регулювати законодавчі процеси України. Є рівень підготовки... Але тут він, очевидно, зважає, де є сміливість, а де є нерозсудливість. Де є крок, який може мати позитивний ефект, а де є крок, який буде дорівнювати самогубству. Тому я думаю, він зважає, що і коли робити», - сказав Лавринович.

Водночас колишній посадовець відмовився відповідати на питання, хто зі спікерів Верховної Ради за всю історію незалежності України був найкращим.

«У кожного був свій стиль, свій підхід, як це організовувати. Це дійсно непроста робота… Я кілька місяців це спробував, коли один спікер пішов, а інший ще не був обраний. Це достатньо складна організаційна, психологічна робота», - зізнається він.

За його словами, голова ВР знаходиться між сотні вогнів, і «потрібно зробити так, щоб не було пожежі».

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