Які люди при владі потрібні Україні? У програмі експерта з міжнародної та внутрішньої політики Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» український політтехнолог Сергій Гайдай пояснив, що потрібні такі політики, які мають достатньо енергії і правильне бачення, аби змінити країну.

Політтехнолог зазвичай відкидає закиди щодо того, що пора перестати критикувати експрезидента Порошенка. На його думку, якраз-таки зараз потрібно рефлексувати і ставити правильні питання.

«Що ж з нами сталося після Майдану, чому ми втратили час, що таке справжній проросійський реванш і чому країна, яка повинна була різко піти в розвиток, тупцює на місці?», - запитує Гайдай.

На його думку, Зеленський – це реакція на президентство Порошенка. Тобто, пояснює він, Зеленський би не пішов у політику, якби ситуація в державі склалася інакше. Також Гайдай додає, що тепер на будь-яку критику в бік експрезидента всі кажуть, що це штаб Зеленського купив Порошенка.

«Для мене політики лежать на трьох полицях», - зазначає експерт. Як він пояснює, на першій полиці лежать ті політики, які вийшли на цю арену ще 30 років тому. «Розглядають владу як плантацію для особистого збагачення», - каже Гайдай про них.

Аби не бути голослівним, він нагадує, що часто українські політики скуповують нерухомість за кордоном і розглядають її як запасний варіант, куди можна буде піти зі своїми статками. Політтехнолог зазначає, що Україна доволі багата і політики, приходячи до влади, починають на ній заробляти.

Друга полиця, каже Гайдай, складається вже з кращих політиків: вони йдуть до влади з благими намірами, але реалізувати їх з певних причин не вдається. «І є третій горизонт - це горизонт того політика, якого ще в Україні за великим рахунком не було», - стверджує він. У приклад експерт наводить Ататюрка, Лі Куан Ю та Саакашвілі, які свого часу змогли розвинути Туреччину, Сінгапур і Грузію. На його думку, Україні потрібні подібні політики.

Нагадуємо, Гайдай заявив, що Ющенко міг зробити те ж саме на посаді не президента, а віцепрем’єра.

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