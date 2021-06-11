Какие люди у власти нужны Украине? В программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы» украинский политтехнолог Сергей Гайдай объяснил, что нужны такие политики, которые имеют достаточно энергии и правильное видение, чтобы изменить страну.

Политтехнолог обычно отвергает упреки о том, что пора перестать критиковать экс-президента Порошенко. По его мнению, как раз таки сейчас нужно рефлексировать и задавать правильные вопросы.

«Что же с нами произошло после Майдана, почему мы потеряли время, что такое настоящий пророссийский реванш и почему страна, которая должна была резко пойти в развитие, топчется на месте?», - спрашивает Гайдай.

По его мнению, Зеленский - это реакция на президентство Порошенко. То есть, объясняет он, Зеленский бы не пошел в политику, если бы ситуация в государстве сложилась иначе. Также Гайдай добавляет, что теперь на любую критику в сторону экс-президента все говорят, что это штаб Зеленского купил Порошенко.

«Для меня политики лежат на трех полках», - отмечает эксперт. Как он объясняет, на первой полке лежат те политики, которые вышли на эту арену еще 30 лет назад. «Рассматривают власть как плантацию для личного обогащения», - говорит Гайдай о них.

Чтобы не быть голословным, он напоминает, что часто украинские политики скупают недвижимость за рубежом и рассматривают ее как запасной вариант, куда можно будет уйти со своими доходами. Политтехнолог отмечает, что Украина довольно богатая и политики, приходя к власти, начинают на ней зарабатывать.

Вторая полка, говорит Гайдай, состоит уже из лучших политиков: они идут к власти с благими намерениями, но реализовать их по определенным причинам не удается. «И есть третий горизонт - это горизонт того политика, которого еще в Украине по большому счету не было», - утверждает он. В пример эксперт приводит Ататюрка, Ли Куан Ю и Саакашвили, которые в свое время смогли развить Турцию, Сингапур и Грузию. По его мнению, Украине нужны подобные политики.

Напоминаем, Гайдай заявил, что Ющенко мог сделать то же самое на посту не президента, а вице-премьера.

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