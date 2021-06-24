Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, кто может наказать президента за невыполнение Конституции Украины.

«Есть норма, что если президент вовремя не подписывает закон, то он публикуется по подписи председателя Верховной Рады. Эта норма ни разу не использовалась», - говорит экс-чиновник.

Также он рассказал, пойдет ли на такой шаг действующий председатель ВР Дмитрий Разумков, если возникнет такая ситуация.

«Вообще я вижу, у него есть желание работать в соответствии с законом. У него есть соответствующий интеллект для того, чтобы регулировать законодательные процессы Украины. Есть уровень подготовки... Но тут он, очевидно, понимает, где есть смелость, а где безрассудство. Где шаг, который может иметь положительный эффект, а где шаг, который будет равняться самоубийству. Поэтому я думаю, он понимает, что и когда делать», - сказал Лавринович.

В то же время бывший чиновник отказался отвечать на вопрос, кто из спикеров Верховной Рады за всю историю независимости Украины был лучшим.

«У каждого был свой стиль, свой подход, как это организовывать. Это действительно непростая работа... Я несколько месяцев это попробовал, когда один спикер ушел, а другой еще не был избран. Это достаточно сложная организационная, психологическая работа», - признается он.

По его словам, председатель ВР находится между сотни огней, и «нужно сделать так, чтобы не было пожара».

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