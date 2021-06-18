Політолог і громадський діяч Михайло Чаплига в ефірі програми "Що далі" з Русланом Бізяєвим на каналі "Знай24" розповів іронічну історію, як він з оператором поділив Бізяєва.

Михайло Чаплига зазначив, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін вже поділили Україну під час зустрічі.

"Порвали нас чи ні? Взагалі, "Україна" там скільки разів прозвучало? Три або два рази?.. Якщо ми подивимося на карту, нас порвали, чи ні? Начебто і ні. Я наведу приклад. Країна — це дуже складний організм. Уяви собі, що кожен з нас — це живий організм і дуже складна система. Там є центральна, нервова системи, кровоносна система, ендокринна система, серцево-судинна. Кожна з них самостійна. І є центри, які ними керують", - сказав Чаплига.

Він зазначив, що якщо цей організм поділити, то формально цього не буде видно.

"Ось, з оператором ми тихенько домовлялися, поки ти там на балконі був. Поділили ми тебе, чи ні? Формально - ні. Ти ж начебто сам цілий. Але при цьому, ми домовилися, що центральною та нервовою системою керувати буду я, а, наприклад, ендокринною системою — буде керувати колега-оператор. А хтось нишком, поки ми це ділили, взяв собі серцево-судинну в управління. Начебто і не поділили. З точки зору всього організму — ти цілий", - іронічно додав політолог.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв заявив про переговори Путіна з Байденом, що всі ключові домовленості залишаться непублічним.

Також Politeka повідомляла, що Атаманюк пояснив, що українські чиновники не впливають на рішення Байдена.



