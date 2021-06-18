Политолог и общественный деятель Михаил Чаплыга в эфире программы “Что дальше” с Русланом Бизяевым на канале “Знай24” с иронией рассказал, как он с оператором поделил Бизяева.

Михаил Чаплыга отметил, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин уже поделили Украину во время встречи.

“Порвали нас или нет? Вообще, “Украина” там сколько раз прозвучало? Три или два раза?.. Если мы посмотрим на карту, нас порвали, или нет? Вроде бы и нет. Я приведу пример. Страна — это очень сложный организм. Представь себе, что любой из нас — это живой организм и очень сложная система. Там есть центральная, нервная системы, кровеносная система, эндокринная система, сердечно-сосудистая. Каждая из них самостоятельная. И есть центры, которые ими управляют”, - сказал Чаплыга.

Он отметил, что если этот организм поделить, то формально этого не будет видно.

“Вот, с оператором мы тихонько договаривались, пока ты там на балконе был. Поделили мы тебя, или нет? Формально — нет. Ты же вроде сам цел. Но при этом, мы договорились, что центральной и нервной системой управлять буду я, а, например, эндокринной системой — будет управлять коллега-оператор. А кто-то втихаря, пока мы это делили, взял себе сердечно-сосудистую в управление. Вроде бы и не поделили. С точки зрения всего организма — ты целый ”, - иронично добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил о переговорах Путина с Байденом, что все ключевые договоренности останутся непубличными.

Также Politeka сообщала, что Атаманюк объяснил, что украинские чиновники не влияют на решения Байдена.



