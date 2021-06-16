Ані Коболєв, ані інші наші чиновники ніяк не впливають на те, як Західний світ ставиться до України. Так сказав економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі.

«Питання якогось чиновника в Україні на рівні президента США – це те ж саме, що слону б завадила інфузорія. Байден навіть прізвища цього не знає», - каже експерт про Коболєва. У цьому ж контексті він згадує і те, як «Європейська солідарність» гучно говорить про дружні відносини Порошенка з Байденом, хоч насправді вони не мають жодних контактів.

За словами Атаманюка, Захід в принципі має певну відразу до України якраз-таки через її недавні заяви та критичні оцінки самого Заходу. Він пояснює, що держава – це народ, якого можна поважати, але його хтось представляє і якраз із цими представниками має справу світова спільнота.

«Вони дивляться: прем'єр-міністр – ноунейм, міністри – ноунейми. Випадкові люди. А кар'єрні чиновники, наприклад, як Ангела Меркель формувала Кабінет міністрів: там про кожного можна книгу читати», - зазначає Атаманюк.

На думку економіста, українська влада має серйозні проблеми із кадрами, своїми рішеннями вона ставить на відповідальні посади дилетантів, яких Захід не поважає. А відтак, пояснює він, усунення Коболєва з керівництва «Нафтогазу» ніяк не могло повпливати на Байдена і його рішення щодо зустрічі із Зеленським.

Нагадуємо, Атаманюк пояснив, що інвестиції США допоможуть Україні розвинутися.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк заявив, що з олігархами боротися можна і без окремого закону.