Ни Коболев, ни другие наши чиновники никак не влияют на то, как Западный мир относится к Украине. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

«Вопрос какого-то чиновника в Украине на уровне президента США – это то же самое, что слону бы помешала инфузория. Байден даже фамилии этой не знает», - говорит эксперт о Коболеве. В этом же контексте он вспоминает и то, как «Европейская солидарность» громко говорит о дружественных отношениях Порошенко с Байденом, хотя в действительности они не имеют никаких контактов.

По словам Атаманюка, Запад в принципе имеет определенное отвращение к Украине как раз таки из-за ее недавних заявлений и критической оценки самого Запада. Он объясняет, что государство - это народ, который можно уважать, но его кто-то представляет и как раз с этими представителями имеет дело мировое сообщество.

«Они смотрят: премьер-министр – ноунейм, министры – ноунеймы. Случайные люди. А карьерные чиновники, например, как Ангела Меркель формировала Кабинет министров: там про каждого можно книгу читать», - отмечает Атаманюк.

По мнению экономиста, украинская власть имеет серьезные проблемы с кадрами, своими решениями она ставит на ответственные должности дилетантов, которых Запад не уважает. Следовательно, объясняет он, устранение Коболева из руководства «Нафтогаза» никак не могло повлиять на Байдена и его решение о встрече с Зеленским.

Напоминаем, Атаманюк объяснил, что инвестиции США помогут Украине развиться.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк заявил, что с олигархами бороться можно и без отдельного закона.