Аналітик і політтехнолог Олександр Кочетков в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що новий власник "Української правди" Томаш Фіала зайшов в Україну з метою збагачення.

"До Томаша Фіали. Він якраз представник того крила, яке самостійне. Вони вважають так, прихильники Сороса і всієї цієї системи транснаціональної. Він зайшов в Україну з намірами збагачення. Оскільки тут все дуже погано лежить і можна добре відхватити. Далі він моментально подружився з владою того часу - з Петром Порошенком. Знайшли моментально спільні інтереси: ICO, Гонтарева, інвестиційний бізнес. Цей бізнес пішов чудовим чином, тобто Нацбанк-Гонтарева-Порошенко", - сказав Олександр Кочетков.

За його словами, вони підштовхували до банкрутства неблагонадійні банки, а в будь-якому банку є ласі активи, які можна викупити наближеним фірмам.

"У тому числі і той же Томаш Фіала. І перепродують кудись. І це ще називається інвестиціями в економіку України... Навіть якщо більш точні критерії олігархізму в Україні - то він повністю потрапляє під них. І в критерії, які розробляються в оточенні Зеленського. І навіть якщо подивитися на цю справу трошки об'єктивніше: там є великий системний бізнес, там є маса впливу на ЗМІ. Ціла система. І треба не забувати - там створена система ботоферм. Дуже активно цілодобово моніторять весь інформаційний простір", - додав політтехнолог.

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