Володимир Зеленський – це вирок Петру Порошенку чи все ж ні? На цю тему поміркував український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?»

«Над Петром Олексійовичем хмари ходять похмурі...», - попереджає оглядач і додає, що такої думки він дотримується вже кілька місяців.

З іншого боку, Бізяєв не береться давати хоч якісь точні прогнози щодо вироку колишньому президенту. «Програма максимум – це все-таки присадити Петра Олексійовича. Програма мінімум – це вивести його з вищої політичної ліги – санкції, активи і все інше», - припускає він.

Але експерт точно заявляє, що Порошенку варто готуватися і до позбавлення активів, і до втрати контролю над ЗМІ, і взагалі до закінчення його політичної кар’єри.

Свої припущення Бізяєв аргументує тим, що бути сьогодні в політиці – дорого і це вимагає багато додаткових інструментів, зокрема медіа та фінансів. Він зазначає, що проблеми із цим інструментарієм можуть різко змінити становище Порошенка, а відтак йому є чого остерігатися і є до чого готуватися. «Ну, тут теж ходить різна інформація, що він і активи продає, і запасний аеродром шукає... Я це все чув, але поки формально все добре. Але готуватися варто», - підсумовує гість програми.

Нагадуємо, Бізяєв назвав пресконференцію Зеленського початком його президентської кампанії.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв пояснив, що не так із законом про олігархів.