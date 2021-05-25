Владимир Зеленский - это приговор Петру Порошенко или все же нет? На эту тему поразмыслил украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»

«Над Петром Алексеевичем тучи ходят хмурые...», - предупреждает обозреватель и добавляет, что такого мнения он придерживается уже несколько месяцев.

С другой стороны, Бизяев не принимается давать хоть какие-то точные прогнозы относительно приговора бывшему президенту. «Программа максимум – это все-таки присадить Петра Алексеевича. Программа минимум – это вывести его из высшей политической лиги – санкции, активы и все прочее», - предполагает он.

Но эксперт точно заявляет, что Порошенко стоит готовиться и к лишению активов, и к потере контроля над СМИ, и вообще к окончанию его политической карьеры.

Свои предположения Бизяев аргументирует тем, что быть сегодня в политике - дорого и это требует много дополнительных инструментов, в частности медиа и финансов. Он отмечает, что проблемы с этим инструментарием могут резко изменить положение Порошенко, а поэтому ему есть чего остерегаться и есть к чему готовиться. «Ну, тут тоже ходит разная информация, что он и активы продает, и запасной аэродром ищет… Я это все слышал, но пока формально все хорошо. Но готовиться стоит», - заключает гость программы.

Напоминаем, Бизяев назвал пресс-конференцию Зеленского началом его президентской кампании.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев объяснил, что не так с законом об олигархах.