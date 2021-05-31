Аналитик и политтехнолог Александр Кочетков в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что новый владелец “Украинской правды” Томаш Фиала зашел в Украину с целью обогащения.

“К Томашу Фиале. Он как раз представитель того крыла, которое самостоятельное. Они считают так, сторонники Сороса и всей этой системы транснациональной. Он зашел в Украину с намерениями обогащения. Поскольку здесь все очень плохо лежит и можно хорошо отхватить. Дальше он моментально подружился с властью того времени - с Петром Порошенко. Нашли моментально общие интересы: ICO, Гонтарева, инвестиционный бизнес. Этот бизнес пошел замечательным образом, то есть Нацбанк-Гонтарева-Порошенко”, - сказал Александр Кочетков.

По его словам, они подталкивали к банкротству неблагонадежные банки, а в любом банке есть лакомые активы, которые можно выкупить приближенным фирмам.

“В том числе и тот же Томаш Фиала. И перепродают куда-то. И это еще называется инвестициями в экономику Украины… Даже если более точные критерии олигархизма в Украине - то он полностью попадает под них. И в критерии, которые разрабатываются в окружении Зеленского. И даже если посмотреть на это дело немножко объективнее: там есть крупный системный бизнес, там есть масса влияния на СМИ. Целая система. И надо не забывать, там создана система ботоферм. Очень активно круглосуточно мониторят все информационное пространство”, - добавил политтехнолог.

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