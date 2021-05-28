Які шанси на перемогу має президент Зеленський у своїй війні з олігархами? У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко заявив, що потрібно використати метод бліцкригу: зламати систему олігархів протягом 6-7 місяців.

«Станом на сьогодні максимальну цифру, яку може вижимати Зеленський у своїй фракції, це 209 голосів», - стверджує Денисенко. Тим не менш, каже він, для ухвалення закону необхідно 226 голосів, тобто президенту потрібно ще 20 голосів або 25-30 із запасом. Експерт припускає, що їх йому можуть дати фракції «За майбутнє» і «Довіра».

Інакше, переконаний гість програми, про успішну боротьбу з олігархами в Україні говорити важко. За його спостереженнями також поки що не відбувається якогось «об’їдання» олігархів.

У цьому контексті експерт вважає важливими засоби масової інформації. «Одним з ключових моментів, чому треба боротися Зеленському – це щоб було лояльне ЗМІ», - зазначає він. Денисенко підкреслює, що великі телеканали мають дотацій сумою приблизно на 30-35 млн доларів, але виникає питання про джерела цих коштів.

«Буде переписування телеканалів на когось зі збереженням умовного власника, але з появою спеціального віце-президента, який буде слідкувати за правильністю інформаційних подач на цьому каналі», - припускає Денисенко подальший розвиток подій.

Також він припускає, що сьогодні можна буде бачити повідомлення про недоплату певними олігархами сум та розподіл майна.

«Зеленському треба розуміти, що уся ця ідеальна для нього картина, яку він намалював, можлива тільки тоді, якщо він зможе зробити бліцкриг», - переконаний Денисенко. За його міркуваннями, у президента є приблизно 6-7 місяців на втілення цієї стратегії, інакше не він поглине систему, а система – його.

Отже, експерт вважає, що через 6-7 місяців і можна буде говорити про успішність або неуспішність боротьби Зеленського з олігархами. Водночас він попереджає, що в разі успіху президент стане буквально недосяжним.

Нагадуємо, Денисенко розповів, наскільки великим є вплив олігархів на політичне життя України .