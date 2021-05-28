Какие шансы на победу имеет президент Зеленский в своей войне с олигархами? В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко заявил, что нужно использовать метод блицкрига: сломать систему олигархов в течение 6-7 месяцев.

«На сегодня максимальную цифру, которую может выжимать Зеленский в своей фракции, это 209 голосов», - утверждает Денисенко. Тем не менее, говорит он, для принятия закона необходимо 226 голосов, то есть президенту нужно еще 20 голосов или 25-30 с запасом. Эксперт предполагает, что их ему могут дать фракции «За будущее» и «Доверие».

Иначе, убежден гость программы, об успешной борьбе с олигархами в Украине говорить трудно. По его наблюдениям также пока не происходит какого-то «подъедания» олигархов.

В этом контексте эксперт считает важными средства массовой информации. «Одним из ключевых моментов, почему надо бороться Зеленскому – это чтобы было лояльное СМИ», - отмечает он. Денисенко подчеркивает, что большие телеканалы имеют дотации суммой примерно на 30-35 млн долларов, но возникает вопрос об источниках этих средств.

«Будет переписывание телеканалов на кого-то с сохранением условного владельца, но с появлением специального вице-президента, который будет следить за правильностью информационных подач на этом канале», - предполагает Денисенко дальнейшее развитие событий.

Также он предполагает, что сегодня можно будет видеть сообщения о недоплате определенными олигархами сумм и разделе имущества.

«Зеленскому надо понимать, что вся эта идеальная для него картина, которую он нарисовал, возможна только тогда, когда он сможет сделать блицкриг», - убежден Денисенко. По его соображениям, у президента есть примерно 6-7 месяцев на воплощение этой стратегии, иначе не он поглотит систему, а система - его.

Таким образом, эксперт считает, что через 6-7 месяцев можно будет говорить об успешности или неуспешности борьбы Зеленского с олигархами. В то же время он предупреждает, что в случае успеха президент станет буквально недостижимым.

Напоминаем, Денисенко рассказал, насколько велико влияние олигархов на политическую жизнь Украины .