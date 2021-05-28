Наскільки великим є вплив олігархів на політичне життя України? Чи такий страшний чорт, як його малюють? Це питання в програмі «Романенко. Бесіди» розглядає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.
«Тут немає «середньої температури по палаті». Наприклад, є такі люди, як Сергій Льовочкін - на сьогодні одна з ключових фігур в українській політиці. І він як раз буде проти будь-якої боротьби з олігархами, адже він як раз і є одним з теоретиків цієї системи. Є й інші. Наприклад, Коломойському зараз діватися нікуди - він, по суті, невиїзний. Йому зараз потрібно розв'язувати питання свого стану в Україні та свого впливу», - вважає Денисенко.
За його словами, у Коломойського зараз складний стан: не зрозуміло, воювати йому проти Зеленського, чи запропонувати президенту переписати закон про олігархів таким чином, щоб дозволити йому і далі спокійно жити. Інше питання, чи вдасться йому домовитися про це.
«Інших олігархів хвилює одне: щоб були єдині для всіх правила гри. Так було і при Януковичі, і при Порошенку, і при Зеленському. Але зараз ніякого консенсусу олігархів проти Зеленського немає і не передбачається», - упевнений Вадим Денисенко.
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