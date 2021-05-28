Насколько велико влияние олигархов на политическую жизнь Украины? Так ли страшен чёрт, как его малюют? Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» рассматривает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

«Здесь нет «средней температуры по палате». Например, есть такие люди, как Сергей Лёвочкин – на сегодня одна из ключевых фигур в украинской политике. И он как раз будет против любой борьбы с олигархами, ведь он как раз и есть один из теоретиков этой системы. Есть и другие. Например, Коломойскому сейчас деваться некуда – он, по сути, невыездной. Ему сейчас нужно решать вопросы своего положения в Украине и своего влияния», - считает Денисенко.

По его словам, у Коломойского сейчас сложное положение: не понятно, воевать ему против Зеленского, или предложить президенту переписать закон об олигархах таким образом, чтобы позволить ему и дальше спокойно жить. Другой вопрос, удастся ли ему договориться об этом.

«Других олигархов волнует одно: чтобы были единые для всех правила игры. Так было и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском. Но сейчас никакого консенсуса олигархов против Зеленского нет и не предвидится», - уверен Вадим Денисенко.

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