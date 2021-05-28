Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко у програмі Юрія Романенка «Романенко. Беседы» розповів, чому ці пів року будуть найважливішими для Зеленського. На думку експерта, наступні пів року перед Зеленським будуть стояти такі задачі: концентрація влади, боротьба з олігархами і втримання економіки.

«По-перше, не стало гірше – це дуже важливий момент, тому що очікування були значно гірші. По-друге, ситуація економічна така, що Зеленський може нічого не робити, але ціна на руду – 213$, на зерно та олію – найвища за останні роки: у країну йдуть гроші. Зеленському у цій економічній ситуації везе і йому буде везти ще приблизно рік», - зазначив Денисенко.

За словами експерта, люди відчувають, що влада почала щось робити. На думку Денисенка, після нещодавніх рішень РНБО люди повернулися до тих настроїв, що були на виборах у 2019 році.

«Люди повернулися до того суспільного «договору», що був при виборах, і звучить він дуже просто – «давайте цьому пацану дамо можливість щось зробити, а якщо йому не вдасться, ми втечемо з цієї країни, тому що все одно скоро відкриються кордони». Через шість місяців у нього буде або стрибок вгору або падіння вниз, якщо люди зрозуміють, що нічого не вдалося», - підкреслив Денисенко.

На думку експерта, також у боротьбі з олігархами Зеленському важливо саме вкластися у 6 місяців, бо, за його словами, при більш тривалій боротьбі він не поборе олігархічну систему, а лише ляже під неї. Як зазначає Денисенко, зараз Зеленський проходить період концентрації влади, і якщо він зможе ввести закон про олігархів, можна вважати концентрацію успішно виконаною у межах саме року.

Нагадаємо, Politeka публікувала думку Денисенка, що зараз ніякого консенсусу олігархів проти Зеленського немає і не передбачається.

Раніше Politeka поширювала думку Денисенка, що у Зеленського є зараз величезний люфт часу для того, щоб вибудувати нову схему співпраці і переговорів.



