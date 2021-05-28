Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, почему эти полгода будут самыми важными для Зеленского. По мнению эксперта, следующие полгода перед Зеленским будут стоять следующие задачи: концентрация власти, борьба с олигархами и удержание экономики.

«Во-первых, не стало хуже – это очень важный момент, потому что ожидания были значительно хуже. Во-вторых, ситуация экономическая такова, что Зеленский может ничего не делать, но цена на руду – 213$, на зерно и масло – самая высокая за последние годы: в страну идут деньги. Зеленскому в этой экономической ситуации везет и ему будет везти еще примерно год», - отметил Денисенко.

По словам эксперта, люди чувствуют, что власть начала что-то делать. По мнению Денисенко, после недавних решений СНБО люди вернулись к тем настроениям, которые были на выборах в 2019 году.

«Люди вернулись к тому общественному «договору», который был при выборах, и звучит он очень просто – «давайте этому пацану дадим возможность что-то сделать, а если ему не удастся, мы убежим из этой страны, потому что все равно скоро откроются границы». Через шесть месяцев у него будет или скачок вверх или падение вниз, если люди поймут, что ничего не удалось», - подчеркнул Денисенко.

По мнению эксперта, также в борьбе с олигархами Зеленскому важно именно уложиться в 6 месяцев, поскольку, по его словам, при более длительной борьбе он не победит олигархическую систему, а только ляжет под нее. Как отмечает Денисенко, сейчас Зеленский проходит период концентрации власти, и если он сможет ввести закон об олигархах, можно считать концентрацию успешно выполненной в рамках именно года.

Напомним, Politeka публиковала мнение Денисенко, что сейчас никакого консенсуса олигархов против Зеленского нет и не предвидится.

Ранее Politeka распространяла мнение Денисенко, что у Зеленского сейчас огромный люфт времени для того, чтобы выстроить новую схему сотрудничества и переговоров.



