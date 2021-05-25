Наглядова рада при «Нафтогазі України» пропрацює ще один рік, незважаючи на недоліки своєї роботи та скандальне звільнення Андрія Коболєва, колишнього глави компанії. Так сказав політолог Тарас Загородній у своєму блозі «Загородній говорить» .

Передусім експерт низько оцінює роботу Наглядової ради «Нафтогазу». Але ще більше обурення у нього викликали нещодавні слова її керівника. «Пані Споттісвуд – голова Наглядової ради “Нафтогаз України”, яка мешкає у Великій Британії і незрозуміло, яким чином має відношення до України, заявила з британської пихою, що вони з великим задоволенням продовжать ще на один рік контракт у “Нафтогазі”», - розповідає він.

Загородній пояснює, що ситуація складається так, ніби це сам «Нафтогаз» та українці просять Наглядову раду продовжувати свою роботу і готові й надалі платити колосальні суми.

Нагадуємо, Загородній заявив, що Міністерство палива та енергетики, по суті, нічим зараз не керує .