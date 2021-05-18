Експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп прокоментував розголос звільнення топменеджерів «Нафтогазу». У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» він сказав, що цього шуму могло би й не бути, якби уряд спромігся детальніше дослідити роботу НР компанії.

Прокіп розповів про різноманітні порушення у сфері фінансів та кадрів. Він пояснює, що Наглядова рада повинна подавати уряду для розгляду проєкт річного звіту не менше, аніж за 30 днів до того, як почнеться підготовка зборів акціонерів. Натомість Наглядова рада, каже експерт, подала його за 3 дні, тобто вже ані український уряд, ані представник зборів акціонерів не мали банально коли розглянути звіт та внести свої пропозиції. «Це теж викликало в уряду невдоволення. В результаті полетіли голови», - зазначає він.

Журналісти, повідомляє ведучий програми Юрій Романенко, обрали своєю ціллю Клер Споттісвуд, британку за громадянством та голову НР «Нафтогазу». «Там був мухльож із фінансовою звітністю, завищені ціни на акції», - розповідає він. Зокрема, він посилається на статтю у «Гардіан», де зазначено величину її зарплати – це 60-70 тисяч фунтів. Та не йшлося, обурюється експерт, про ті колосальні суми, які отримує сама Клер Споттісвуд та інші члени НР від «Нафтогазу».

«Це взагалі дуже дивний підхід, коли брали якихось лівих людей, за якими тягнеться похмурий шлейф», - вважає Прокіп. Він також наводить інформацію про збанкрутіння багатьох підприємств, де працювала Клер Споттісвуд.

За словами експерта, вона отримала у британських ЗМІ прізвисько «тефлонова леді». Він нагадує, що ця фігура втягнута не в одну скандальну історію, а судові процеси тривали десять років. «З іншого – до неї нічого не прилипає. Одна історія негативна, друга, а потім все одно – голова Наглядової ради», - підсумовує Прокіп.

Нагадуємо, Прокіп назвав три причини звільнення Андрія Коболєва .