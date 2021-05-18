Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип прокомментировал огласку увольнения топ-менеджеров «Нафтогаза». В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» он сказал, что этого шума могло бы и не быть, если бы правительство смогло подробнее исследовать работу НС компании.

Прокип рассказал о различных нарушениях в сфере финансов и кадров. Он объясняет, что Наблюдательный совет должен подавать правительству для рассмотрения проект годового отчета не меньше, чем за 30 дней до того, как начнется подготовка собрания акционеров. Но Наблюдательный совет, говорит эксперт, подал его за 3 дня, то есть уже ни украинское правительство, ни представитель собрания акционеров не имели банально когда рассмотреть отчет и внести свои предложения. «Это тоже вызвало у правительства недовольство. В результате полетели головы», - отмечает он.

Журналисты, сообщает ведущий программы Юрий Романенко, избрали своей целью Клэр Споттисвуд, британку по гражданству и голову НС «Нафтогаза». «Там был мухлеж с финансовой отчетностью, завышенные цены на акции», - рассказывает он. В частности, он ссылается на статью в «Гардиан», где указана величина ее зарплаты - 60-70 тысяч фунтов. Но речь не шла, возмущается эксперт, о тех колоссальных суммах, которые получает сама Клэр Споттисвуд и другие члены НС от «Нафтогаза».

«Это вообще очень странный подход, когда принимали каких-то левых людей, за которыми тянется мрачный шлейф», - считает Прокип. Он также приводит информацию о банкротстве многих предприятий, где работала Клэр Споттисвуд.

По словам эксперта, она получила в британских СМИ прозвище «тефлоновая леди». Он напоминает, что эта фигура втянута не в одну скандальную историю, а судебные процессы продолжались десять лет. «С другой – к ней ничего не прилипает. Одна история отрицательная, вторая, а потом все равно – председатель Наблюдательного совета», - заключает Прокип.

Напоминаем, Прок и п назвал три причины увольнения Андрея Коболева.